В Израиле с 1 сентября детей будут вакцинировать против COVID-19 в школах во время занятий

При этом нужно будет разрешение родителей школьников

При этом нужно будет разрешение родителей школьников.

Отмечается, что министр образования страны Ифат Шаша-Битон сначала выступила против такого решения правительства, но впоследствии все же согласилась, чтобы не откладывать начало нового учебного года.

В частности для учителей и других работников школы введут систему так называемых зеленых пропусков.

Это означает, что они смогут работать в учебном заведении только при наличии сертификата о вакцинации или отрицательного теста на коронавирус.

Напомним, ранее мы писали, что Израиль утвердил третью дозу вакцин от COVID-19 для людей старше 50 лет. Отныне не только граждане старше 60 лет, но и граждане в возрасте 50-59 лет, могут заказывать очередь на "бустерную" прививку.