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В Израиле с 1 сентября детей будут вакцинировать против COVID-19 в школах во время занятий

Фото из открытых источников

При этом нужно будет разрешение родителей школьников

В Израиле с 1 сентября детей в возрасте от 12 лет будут вакцинировать против коронавируса во время занятий в школах. Об этом сообщает The Times of Israel.
 
При этом нужно будет разрешение родителей школьников.

Отмечается, что министр образования страны Ифат Шаша-Битон сначала выступила против такого решения правительства, но впоследствии все же согласилась, чтобы не откладывать начало нового учебного года.

В частности для учителей и других работников школы введут систему так называемых зеленых пропусков.

Это означает, что они смогут работать в учебном заведении только при наличии сертификата о вакцинации или отрицательного теста на коронавирус.

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Напомним, ранее мы писали, что Израиль утвердил третью дозу вакцин от COVID-19 для людей старше 50 лет. Отныне не только граждане старше 60 лет, но и граждане в возрасте 50-59 лет, могут заказывать очередь на "бустерную" прививку.

Как сообщалось ранее, управление контроля качества продуктов и лекарственных препаратов США (FDA) разрешило введение третьих доз COVID-вакцин от Pfizer-BioNTech и Moderna для лиц с ослабленной иммунной системой. Эти люди особенно подвержены тяжелому течению заболевания.
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