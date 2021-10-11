В Израиле раскопали крупнейший в мире центр виноделия Византийской эпохи

Огромная промышленная зона достигла своего расцвета около 1500 лет назад

Управление древностей Израиля в городе Явное во время раскопок обнаружило древний винодельческий комплекс. Об этом сообщил NEWSru.co.il.

Как отмечается, археологическое открытие, которое было сделано перед строительством нового жилого района, свидетельствует о том, что в Византийскую эпоху этот город был крупнейшим в мире центром виноделия.

"Раскопано огромную промышленную зону, которая достигла своего расцвета около 1500 лет назад. Она состояла по меньшей мере из пяти виноделен, а также гончарных мастерских, где изготавливали кувшины", - рассказали ученые.

Также площадь каждой винодельни достигала 225 квадратных метров. Вокруг бассейнов, где виноград давили ногами, размещались емкости для брожения. Неподалеку были обустроены огромные склады, из которых кувшины с вином поставлялись в порты и расходились по Европе и Африке. А общая площадь "промзоны" - несколько гектаров.

"Мы были удивлены, обнаружив настолько сложным является предприятие, которое производило вино в промышленных объемах. Особое удивление вызвали ниши в форме ракушки, которые служили для отделки. Они свидетельствуют о богатстве владельцев виноделен", - отметили археологи.

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