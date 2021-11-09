В Израиле провели крупнейшую операцию против торговцев оружием, задержаны 78 человек

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Правоохранители проверили 25 населенных пунктов

В Израиле совершили широкомасштабную операцию против сети торговцев оружием. Скрытое расследование велось в течение двух лет. Об этом сообщил NEWSru.co.il.

Как отмечается, в ходе операции задержано 78 подозреваемых, изъято 40 винтовок и автоматов, включая АК-47 и М-16, 13 пистолетов, два пулемета и два готовые к применению взрывные устройства с дистанционным управлением, а также большое количество боеприпасов.

При этом, задержания преступников проводились в 25 населенных пунктах страны, включая Тамру, Нацерет, села Илут, Яфия, Кабул.

А своим успехом полиция Израиля обязана завербованому в августе 2020 года в одном из арабских криминальных кланов агенту, который задокументировал 48 различных операций по нелегальной продаже оружия.

По словам правоохранителей, операция считается крупнейшей в истории страны, а количество изъятого оружия – наибольшим в ходе одной операции.

Изъятое в ходе операции оружие NEWSru.co.il

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Напомним, что ранее в Краматорске задержали полицейского патрульной службы полка спецназначения "Киев" по подозрению в продажие оружия представителям криминалитета из района проведения ООС.

Так, подозреваемый был командирован в зону ООС, где на Донбассе организовал незаконный сбыт оружия, патронов и взрывчатки по всей территории Украины.