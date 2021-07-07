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В Израиле принес присягу новый президент страны Ицхак Герцог

В прошлом эту должность занимал его отец

В среду, 7 июля, 60-летний Ицхак Герцог принял присягу в парламенте страны и стал 11-ым президентом Израиля. Об этом сообщает Times of Israel

Согласно сообщению, бывший лидер Лейбористской партии Исаак Герцог сменил на посту президента Реувена Ривлина.

Во время торжественной церемонии, которая состоялась в Кнессете, Исаак Герцог присягнул на той же Библии, на которой принес присягу в 1983 году его отец Хаим Герцог. 

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Как отмечается, в своей инаугурационной речи новоизбранный президент пообещал служить "президентом для всех" и работать над смягчением риторики, которая вызывает разногласия в стране.

"Как еврейское и демократическое государство, мы должны сделать все, чтобы обеспечить интеграцию меньшинств, которые живут среди нас. Мы должны сделать все, чтобы уменьшить каждое серьезное явление, такое как ужасное и кровавое насилие в арабских общинах, и уменьшить разрыв", - заявил Герцог.

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Напомним, Ицхака Герцога избрали президентом Израиля в начале июня, когда во время тайного голосования его кандидатуру поддержали 87 депутатов. 

 

 

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