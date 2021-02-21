В Израиле после курса вакцинации на 95,8% снизился риск заражения COVID

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Статистика была составлена на основе данных израильтян, которые получить вторую дозу вакцины за две недели до начала исследования

В Израиле после полного курса вакцинации от коронавируса зафиксировали уменьшение риска заражения COVID-19 на 95,8%. Об этом сообщает Reuters.

В то же время эффективность вакцины в профилактике лихорадки или проблем с дыханием составляет 98%, а в предотвращении госпитализаций и смерти - 98,9%.

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Статистика касается граждан Израиля, которые вакцинировались препаратом Pfizer. При этом, вторую дозу вакцины от коронавируса они получили минимум за две недели до начала исследования.

В Министерстве здравоохранения Израиля добавили, что по состоянию на 30 января примерно 1,7 миллиона израильтян прошли повторную вакцинацию. Кроме того, в течение следующих двух недель в стране планируют вакцинировать 95% граждан в возрасте от 50 лет.

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Напомним, ранее правительство Израиля сообщило о намерении ослабить карантинные ограничения в стране с 21 февраля, в частности, возобновить работу спортивных залов, бассейнов, гостиниц и учреждения культуры. Также планируется вернуть в школы учеников 5 и 6 классов.