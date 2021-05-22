В Израиле подсчитали сумму ущерба от ракетных обстрелов и беспорядков

Так, ущерб составил около 77 миллионов долларов (250 млн шекелей)

Израильское налоговое управление оценило прямой ущерб имуществу от ракетных обстрелов и вандализма во время конфликта с палестинскими группировками. Об этом сообщает Newsru.co.il.

Отмечается, что на момент окончания операции "Страж стен" в управление было подано 5245 исков. При этом общее количество исков может вырасти, так как не учитывается ущерб, нанесен в последние часы операции, и ущерб имуществу семей, которые временно покинули зоны обстрелов.

Больше всего от ракетных обстрелов пострадал Ашкелон, где были повреждены 787 квартир. В общей сложности в Ашкелоне подали 1087 исков. Также пострадали Ашдод - 228 квартиры, 359 исков, Рамат-Ган - 227 квартиры, 254 иски, Холон-188 квартир, 249 исков, Петах-Тиква - 182 квартиры, Гіватаїма-136 квартир, Тель-Авив - 77 квартир. Еще несколько зданий пострадали от беспорядков в Яффо.

За повреждения домов в результате ракетного обстрела 170 семей были выселении и проживают в отелях за счет налогового управления.

В Южном округе было подано 2585 исков, в Гуш-дане - 2336, в Иерусалимском округе - 81, в Хайфском - 253. На юге пострадали 868 автомобилей.

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