В Израиле перевернулся автобус: Пять человек погибли, десятки получили ранения

Трое погибших - дети в возрасте 15, 12 и 5 лет

Близ города Херфейш на севере Израиля произошла авария с участием автобуса и еще нескольких транспортных средств. Погибло по меньшей мере пять человек, десятки получили повреждения. Об этом сообщил The Times of Israel.

Как отмечается, дорожно-транспортное происшествие произошло в регионе Галилея на севере Израиля. В результате аварии автобус перевернулся на бок.

"Четыре человека в одном из пострадавших автомобилей были обнаружены мертвыми на месте аварии, в том числе трое детей в возрасте 15, 12 и 5 лет. Пятое пострадавшее лицо - мужчину примерно 45 лет, объявили мертвым позже", - сообщила израильская медицинская служба (MDA).

По ее данным, четыре человека, которые погибли вместе в одном транспортном средстве, ехали в такси, водитель такси был тяжело ранен в результате аварии. Пятый умерший получил тяжелые ранения, его раздавило под автобусом.

Кроме этого, еще трое людей, которые попали в аварию, получили серьезные травмы и были доставлены в больницу, а еще 30 человек получили легкие травмы.

Новости по теме: В Польше произошло ДТП: Погиб украинец

Напомним, что ранее вблизи пгт Казацкое Каховского района ночью столкнулись три автомобиля в результате погибли два человека.

41-летний водитель автомобиля марки Mercedes-Benz, двигаясь из г. Новая Каховка, перед поворотом на пгт Казацкое, совершая маневр обгона автомобиля марки ВАЗ-2107, не придерживался безопасного интервала, в результате чего зацепил указанный автомобиль в районе левой передней двери и не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем марки МАН.