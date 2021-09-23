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В Израиле непривитые учителя не смогут преподавать и получать зарплату

Фото из открытых источников

Им также не разрешено преподавать удаленно

Министерство образования Израиля выпустило распоряжение, запрещающее учителям и воспитателям детсадов без сертификата Green Pass находиться на территории учебных заведений и получать зарплату. Об этом сообщает The Times of Israel.

Сертификат Green Pass (зеленый пропуск) подтверждает, что человек вакцинирован и не заражен коронавирусом. Документ у учителей и воспитателей детских садов начнут требовать с 3 октября.

Как отмечается, преподавателям, у которых его не окажется, запретят находиться на территории учебных заведений, а также работать удаленно. Кроме того, им не будут выплачивать зарплату.

Известно, что с начала учебного года 2 сентября учителя должны иметь при посещении школы Green Pass. Однако тем, у кого не было этого документа, все равно платили, хотя они и не работали.

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Напомним, с 19 сентября Израиль открыл границы для вакцинированных туристов. Чтобы попасть в страну необходимо предъявить подтверждение второй вакцины, которая была признана Минздравом страны.

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