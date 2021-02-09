В Израиле нашли римскую монету, которой более 1800 лет

Находка была отчеканена в год, когда городам было дано самоуправление под властью Римской империи

Согласно сообщению, на одной стороне монеты изображена голова римского императора Антонина Пия и набита дата 158 – 159 н. э. На обратной части монеты был изображен бог Мэн (бог Луны) и надпись "жителей Гева Филлипа".

Монета была найдена в кибуце Гева в Изреельской долине на севере страны. Она была хорошо сохранена и является редкой находкой.

Эксперты говорят, что находка была отчеканена в год, когда городам в этом районе было предоставлено самоуправление под властью Римской империи.

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