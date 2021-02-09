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В Израиле нашли римскую монету, которой более 1800 лет

Находка была отчеканена в год, когда городам было дано самоуправление под властью Римской империи

Солдат Вооруженных сил Израиля во время военных учений нашел редкую монету, которой более 1,8 тыс. лет. Об этом сообщает Times of Israel.

Согласно сообщению, на одной стороне монеты изображена голова римского императора Антонина Пия и набита дата 158 – 159 н. э. На обратной части монеты был изображен бог Мэн (бог Луны) и надпись "жителей Гева Филлипа".

Монета была найдена в кибуце Гева в Изреельской долине на севере страны. Она была хорошо сохранена и является редкой находкой.

Эксперты говорят, что находка была отчеканена в год, когда городам в этом районе было предоставлено самоуправление под властью Римской империи.

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Раньше сообщалось, что археологи из Еврейского университета и Университета Хайфы нашли на кости гравюру, которая может быть одним из самых старинных символических изображений. Кость, которой около 120 тысяч лет, принадлежала первобытному дикому быку – туру.

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