В Израиле мобилизовали семь тысяч резервистов

Израильские военные Фото из открытых источников

Они должны быть готовы к участию в боях

Командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявило о мобилизации семи тысяч военных-резервистов из-за обострения конфликта с Палестиной. Об этом сообщает newsru.co.il.

"В четверг, 13 мая, командование Армии обороны Израиля объявило о призыве 7000 резервистов, которые должны прибыть на базу в полной готовности к участию в боевых действиях", - говорится в сообщении.

Как отмечается, призыв резервистов связан с проведением в Секторе Газа антитеррористической операции "Страж стен".

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Напомним, ранее в Иерусалиме между палестинцами и израильскими правоохранителями произошли массовые столкновения. В результате более 160 человек были ранены.

В свою очередь, в Европейском союзе отметили, что Израиль должен отказаться от любых посягательств на палестинские территории.

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Кроме того, вечером 11 мая, в Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги. Поступали данные о ракетном обстреле города из Сектора Газа. Ракетный обстрел Тель-Авива начался после заявления представителя боевого крыла палестинского движения ХАМАС начать наносить удар по городу.

Часть ракет была сбита системой противовоздушной обороны "Железный купол", но некоторые все же достигли цели. Организация ХАМАС заявила, что по Тель-Авиву было выпущено более 130 ракет.