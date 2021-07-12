В Израиле людей со слабым иммунитетом будут вакцинировать третьей дозой вакцины

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Известно, что в этом случае будет использоваться американская вакцина Pfizer

Министерство здравоохранения Израиля приняло решение вакцинировать лиц с ослабленным иммунитетом третьей дозой вакцины. Об этом пишет Reuters.

Стоит отметить, что недавно Минздрав страны сообщал о снижении эффективности препарата Pfizer на фоне распространения в стране штамма "Дельта". Впрочем, вакцина и в дальнейшем имеет 93% эффективности в случаях тяжелого течения заболевания.

В частности, министерство отметило, что планирует ввести обязательную третью дозу для пожилых лиц со слабым иммунитетом. Сейчас страна также поднимает вопрос относительно того, стоит ли распространять соответствующую рекомендацию на всех граждан Израиля.

Ранее сообщалось, что власть Таиланда разрешила медикам смешивать вакцины от коронавируса разных производителей.