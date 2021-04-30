В Израиле десятки человек погибли в давке на религиозном празднике

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Для многих фестиваль закончился травмированием

На севере Израиля, на горе Мерон, во время фестиваля Лаг ба-Омер из-за давки погибли десятки человек. Об этом сообщает DW со ссылкой на экстренные службы Израиля.

Спасательные службы заявляют, что в результате инцидента погибли по меньшей мере 38 человек.

Экстренные службы и машины скорой "оказывают помощь десяткам раненых", в том числе "20 пациентов в критическом состоянии".

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал инцидент "ужасной катастрофой" и добавил: "Мы все молимся за выздоровление пострадавших".

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Президент Реувен Ривлин также отметил, что он следил за сообщениями с горы Мерон и молился о выздоровлении пострадавших.

Отметим, что суть фестиваля заключается в том, что ультраортодоксальные евреи собираются на могиле раввина Шимона Бар Йочай на горе Мерон.

Власти разрешили 10 тысячам человек собраться на месте могилы, но организаторы сообщили, что было зафрахтовано свыше 650 автобусов со всей страны, что привело на Мерон 30 тысяч паломников.

Для обеспечения порядка во время происшествия было задействовано около 5000 полицейских, при этом полиция призвала паломников избегать инцидентов во время праздника.

Праздник устроили, несмотря на предостережения медиков относительно ковид-ограничений.

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Ранее сообщалось, что во время церемонии прощания с иранским генералом Касемом Сулеймани погибли 35 человек, 48 пострадали в давке.