В Израиле бустерной дозой будут вакцинировать лиц старше 40 лет и учителей

Им будут предлагать вакцинироваться препаратом Pfizer/BioNTech

Министерство здравоохранения Израиля приняло решение расширить компанию вакцинирования бустерными дозами. Теперь их будут предлагать людям старше 40 лет и учителям. Об этом сообщает The Guardian .

Отмечается, что в рамках борьбы против распространения штамма коронавируса "Дельта", Минздрав Израиля принял решение ввести прививку бустерными дозами среди лиц старше 40 лет и учителей.

Им будут предлагать вакцинироваться препаратом Pfizer/BioNTech.

Напомним, ранее мы писали, что власти Израиля приняли решение утвердить третью дозу вакцин от COVID-19 людям старше 50 лет. Отныне не только граждане старше 60 лет, но и граждане в возрасте 50-59 лет, могут заказывать очередь на "бустерную" прививку.