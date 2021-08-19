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В Израиле бустерной дозой будут вакцинировать лиц старше 40 лет и учителей

Фото из открытых источников

Им будут предлагать вакцинироваться препаратом Pfizer/BioNTech

Министерство здравоохранения Израиля приняло решение расширить компанию вакцинирования бустерными дозами. Теперь их будут предлагать людям старше 40 лет и учителям. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что в рамках борьбы против распространения штамма коронавируса "Дельта", Минздрав Израиля принял решение ввести прививку бустерными дозами среди лиц старше 40 лет и учителей.

Им будут предлагать вакцинироваться препаратом Pfizer/BioNTech.

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Напомним, ранее мы писали, что власти Израиля приняли решение утвердить третью дозу вакцин от COVID-19 людям старше 50 лет. Отныне не только граждане старше 60 лет, но и граждане в возрасте 50-59 лет, могут заказывать очередь на "бустерную" прививку.

 

 
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