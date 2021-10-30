В итальянском Риме сегодня начинается двухдневный саммит G20: Что на повестке дня

Первая сессия будет посвящена теме "Глобальная экономика и глобальное здоровье", а завтра будут обсуждаться вопросы изменения климата и устойчивого развития

Как отмечается, главы крупнейших экономик мира вместе с представителями ведущих международных организаций обсудят актуальные вопросы международной повестки дня.

Согласно опубликованной программе, в 10:00 (11:00 по Киеву) участники соберутся в конгресс-центре La Nuvola на церемонии рукопожатия и "семейного фото". После этого состоится первая сессия - "Глобальная экономика и глобальное здоровье".

В воскресенье лидеры G20 должны обсудить два важных вопроса: изменение климата и устойчивое развитие.

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Напомним, минувший саммит "Большой двадцатки" состоялся 21-22 ноября 2020 года. Виртуальный саммит завершился принятием декларации о работе над обеспечением всей планеты вакцинами от COVID-19 и формированием сбалансированного "постковидного" миропорядка.

Представители 20 стран задекларировали попытки обеспечить доступ всех людей к вакцине от коронавируса.

Также стороны приняли решение о продлении до конца июня 2021 года программы по заморозке долгов бедных стран. Что касается "постковидной" эры, то в документе упор был поставлен на сферах образования и туризма.