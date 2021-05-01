В Италии задержали двух антивакцинаторов за поджог пункта прививок от COVID-19

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Тогда в результате поджога был поврежден один из двух павильонов центра

Итальянская полиция задержала двух антивакцинаторів в связи с поджогом в центре вакцинации против COVID-19. Об этом сообщает Politico.

В частности, 52-летний Паоло Плуда и 51-летний Никола Занарделли были арестованы в течение ночи по подозрению в совершении террористических преступлений.

Подозреваемых обвиняют в нападении с использованием коктейлей Молотова 3 апреля в центр вакцинации в городе Брешия на севере Италии, который повредил один из двух павильонов центра.

Вакцины хранились в холодильной камере центра, были спасены, поскольку огонь не распространился настолько, чтобы угрожать электрообеспечению установки.

Прорыв в расследовании произошел с обнаружением изображений предполагаемой подготовки зажигательной смеси двумя лицами.

По данным ANSA, оба мужчины являются антивакцинаторами. Незадолго до нападения Плуда написал в Facebook: "Если мы хотим уничтожить врага, мы должны использовать то же оружие "страха ", а их страх - это наше единство. Других решений нет ".

Напомним, в Кении от коронавирусной болезни скончался глава Ассоциации католических врачей страны Стивен Каранджа, который выступал против вакцинации и отрицал существование коронавирус.