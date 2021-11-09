В Италии за отказ от COVID-вакцинации отстранили от работы 2178 врачей. При этом 522 медработника уже сделали прививку для того, чтобы вернуться к работе. Об этом информирует Национальная федерация медицинских палат страны.

"Число врачей, которые сделали прививки, после отстранения от работы, растет в абсолютном выражении: на сегодня 522 из 2178 врачей были отстранены от работы, то есть почти каждый четвертый", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что сейчас 1656 врачей остаются отстраненными от работы из-за того, что еще не выполнили требование о вакцинации.