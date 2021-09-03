home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Мир Читати новину українською

В Италии вспыхнул масштабный пожар: Около сотни человек эвакуировали

Причины пожара на чердаке здания пока неизвестны


В центре северо-итальянского города Турин вспыхнул масштабный пожар, в результате которого около 100 человек были эвакуированы из своих домов. Об этом сообщает Ansa.

Согласно сообщению, пожар начался на чердаке здания неподалеку от главного железнодорожного вокзала и вскоре распространился на близлежащие объекты.

Огонь усилился после обрушения чердака, из-за чего пламя распространилось дальше. Пятерым людям пришлось обратиться за медицинской помощью на месте: это двое полицейских и работник, который получил незначительные ожоги и синяки, и два жителя дома, в котором возник пожар.

Сообщается также о взрывах, вероятно, газовых баллонов.

Сейчас причины пожара неизвестны.

Новости по теме: Из-за масштабного пожара в Калифорнии объявлен режим чрезвычайной ситуации

Ранее сообщалось, что в турецком Стамбуле возник масштабный пожар в промышленной зоне на предприятии по выработке традиционного турецкого одеколона для рук и дезинфицирующего средства.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

В Афганистане возобновились бои: Сопротивление пытается удержать позиции у Панджшера Украина продолжит эвакуацию после вывода иностранных войск из Афганистана, - МИД Талибы предложили Турции взять на себя управление аэропортом Кабула Талибы хотят запретить слушать музыку публично, - СМИ

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект