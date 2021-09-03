В Италии вспыхнул масштабный пожар: Около сотни человек эвакуировали
Причины пожара на чердаке здания пока неизвестны
В центре северо-итальянского города Турин вспыхнул масштабный пожар, в результате которого около 100 человек были эвакуированы из своих домов. Об этом сообщает Ansa.
Согласно сообщению, пожар начался на чердаке здания неподалеку от главного железнодорожного вокзала и вскоре распространился на близлежащие объекты.
Огонь усилился после обрушения чердака, из-за чего пламя распространилось дальше. Пятерым людям пришлось обратиться за медицинской помощью на месте: это двое полицейских и работник, который получил незначительные ожоги и синяки, и два жителя дома, в котором возник пожар.
Сообщается также о взрывах, вероятно, газовых баллонов.
Сейчас причины пожара неизвестны.
Ранее сообщалось, что в турецком Стамбуле возник масштабный пожар в промышленной зоне на предприятии по выработке традиционного турецкого одеколона для рук и дезинфицирующего средства.