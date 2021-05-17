В Италии утвердили план смягчения карантина

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Согласно ему, изменится время начала комендантского часа

Правительство Италии приняло план смягчения карантинных ограничений в стране на фоне снижения количества COVID-больных. Об этом сообщает издание ANSA.

Как отмечается, он предусматривает сокращение на один час начала комендантского часа. В частности, согласно новым правилам, он будет начинаться в 23:00 в регионах, которые находятся в желтой зоне ограничений.

При этом добавляется, что власть планирует с 7 июня еще сократить комендантский час - он будет вступать в силу с полуночи, а с 21 июня и вообще отменится.

Стало известно, что с 15 июня будет разрешено проводить частные мероприятия, в частности свадьбы. Однако гости мероприятия должны будут иметь "зеленый пропуск", а именно сертификат о вакцинации.

Следовательно, с 17 мая только один регион Италии находится в оранжевой зоне карантина. В альпийской Валле Д'Аоста не работают рестораны и бары, а также музеи, кино и концертные залы.

Кроме этого, планируется, что с 22 мая возобновят свою работу предприятия на рынках и в торговых центрах, галереях и бизнес-парках.

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