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В Италии утвердили план смягчения карантина

Фото из открытых источников

Согласно ему, изменится время начала комендантского часа

Правительство Италии приняло план смягчения карантинных ограничений в стране на фоне снижения количества COVID-больных. Об этом сообщает издание ANSA.

Как отмечается, он предусматривает сокращение на один час начала комендантского часа. В частности, согласно новым правилам, он будет начинаться в 23:00 в регионах, которые находятся в желтой зоне ограничений. 

При этом добавляется, что власть планирует с 7 июня еще сократить комендантский час - он будет вступать в силу с полуночи, а с 21 июня и вообще отменится. 

Стало известно, что с 15 июня будет разрешено проводить частные мероприятия, в частности свадьбы. Однако гости мероприятия должны будут иметь "зеленый пропуск", а именно сертификат о вакцинации.

Следовательно, с 17 мая только один регион Италии находится в оранжевой зоне карантина.  В альпийской Валле Д'Аоста не работают рестораны и бары, а также музеи, кино и концертные залы.

Кроме этого, планируется, что с 22 мая возобновят свою работу предприятия на рынках и в торговых центрах, галереях и бизнес-парках.

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Ранее сообщалось, что Турция с 15 мая отменила необходимость сдачи ПЦР-теста на коронавирус для путешественников из Украины. 

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