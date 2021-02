В Италии сотни гробов с человеческими останками оказались в море из-за оползня

Обвал разрушил часть древнего кладбища

На северо-западе Италии в результате оползня около двух сотен гробов с человеческими останками оказались в море. Об этом сообщает "BBC News Украина".

Согласно сообщению, инцидент произошел в курортном городе Камолья, недалеко от Генуи. Оползень задел 100-летнее кладбище, а также разрушил две часовни - их смыло в воду.

По словам мэра города Франческо Оливара, это "невероятная катастрофа", а такой обвал очень трудно обнаружить или предсказать. На место происшествия доставили бригады водолазов, катера береговой охраны и пожарных.

Как отмечается, первыми тревогу забили работники кладбища, которые стали свидетелями обрушения.

