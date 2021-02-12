В Италии снова ужесточили карантин из-за COVID-19

Ограничения будут действовать минимум до 25 февраля

Правительство Италии приняло решение усилить карантинные ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19. Они будут действовать по меньшей мере до 25 февраля. Об этом сообщает Metropolis .

Согласно сообщению, в Италии также продлили запрет на перемещение между регионами.

Кроме того, с воскресенья, 14 февраля, в регионах Абруццо, Лигурия, Тоскана и автономной области Трентино начнет действовать "оранжевый уровень" карантина. Это означает, что там будут закрыты бары, рестораны и музеи.

В то же время, другие регионы Италии останутся в желтой зоне. Там будет разрешена работа баров и ресторанов, однако они будут открыты до 18:00 по местному времени.

При этом в стране все также будет действовать комендантский час.

Ранее сообщалось, собственная вакцина против коронавируса COVID-19 станет доступной в Италии уже в сентябре 2021 года.