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В Италии разработали первого в мире робота, думающего вслух

Робот, который думает вслух ANSA

Благодаря этому умению он стал уникальным

В Италии ученым удалось сконструировать первого в мире робота, думающего вслух. Об этом сообщает ANSA

Как отмечается, изобретение было создано двумя экспертами Университета Палермо, Арианной Пипитоне и Антонио Челлой. В частности, они являются специалистом по вычислительным моделям для языка и экспертом по информатике и робототехнике.

"Мы хотели бы показать, что роботы - это машины, способные мыслить", - пояснил Челло.

При этом добавляется, что, по словам изобретателей, программное обеспечение, встроенное в робота, делает его особенным и непохожим на другие машины. 

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Ранее сообщалось, что в Венгрии Европейский центр знаний в сотрудничестве с организацией ELTE-Soft создал робота ViroFighter, который может проводить более эффективную дезинфекцию помещений за короткий промежуток времени. 

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