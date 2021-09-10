В Италии пронесся торнадо: Погибли двое человек, еще девятеро получили ранения

Ураган обрушился на остров Пантеллерия около в 19:30 по местному времени

В Италии в результате торнадо погибли по меньшей мере двое человек. Об этом сообщает la Repubblica .

Отмечается, что ураган обрушился на остров Пантеллерия около в 19:30 по местному времени.

В результате стихии погибли двое человек, еще девятеро получили ранения.

В частности вихрь побил по меньшей мере десять автомобилей, однако больше всего пострадал район Кампобелло.

По словам мэра Винченцо Кампо, убытки в результате стихии продолжают оценивать.

Сейчас известно, что четверо из пострадавших получили тяжелые ранения.

Circa una ora fa, una tromba d’aria a #Pantelleria ha colpito diverse autovetture e provocato due morti e quattro feriti gravi. pic.twitter.com/NNWe2S2Hec — Mari Di Giorgi (@mapdig) September 10, 2021

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