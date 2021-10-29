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В Италии произошел взрыв в жилом доме, есть погибшие

Госпитализированы три человека

В итальянском городе Пинероло произошел взрыв в жилом доме, в результате чего погибли два человека, еще трое получили ранения. Об этом сообщает Ansa.

Как отмечается, взрыв произошел 29 октября во второй половине дня на третьем этаже жилого дома. После этого вспыхнул сильный пожар.

Известно, что в момент взрыва в доме находились 16 человек. В результате частичного обрушения погибли два человека - 84-летняя женщина и 74-летний мужчина, скончавшийся в больнице.

Госпитализированы три человека. Один из них находится в тяжелом состоянии. Его вертолетом доставили в клинику Турина.

Как сообщили изданию жильцы дома, перед взрывом они почувствовали резкий запах газа. По их словам, в квартире на последнем этаже, где произошел взрыв, велись работы по монтажу новой кухни.

Официальных комментариев о причинах взрыва пока нет.

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Напомним, ранее в России в поселке Лесное возле города Рязань произошел взрыв в пороховом цехе завода "Эластик". Тела семерых уже нашли, еще девятерых пропавших без вести считают погибшими.

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