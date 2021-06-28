В Италии отменили почти все карантинные ограничения

В частности, отменено обязательное ношение медицинских масок на открытом воздухе

Правительство Италии отменило почти все карантинные ограничения, которые были введены из-за пандемии коронавируса. В так называемой белой зоне находятся все регионы Италии. Об этом сообщает ANSA .

Согласно сообщению, с понедельника, 28 июня, в Италии отменено обязательное ношение медицинских масок на открытом воздухе, которое было введено в стране в начале октября прошлого года.

В то же время, каждый гражданин должен всегда иметь при себе маску и надевать ее в случае, если на улице невозможно соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, необходимо использовать маски во всех закрытых помещениях, а также в общественном транспорте, в поездах и самолетах.

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Напомним, правительство Германии с 25 июня разрешило въезд вакцинированным украинцам с целью посещения близких и друзей, а также с туристической целью.