В Италии начали проводить вакцинирование третьей дозой от Covid-19
Прививки делают лицам из группы наибольшего риска
В Италии начали вводить третью дозу вакцины против коронавируса лицам из группы наибольшего риска. Об этом сообщил ANSA.
Как отмечается, к такой группе относят людей с ослабленной иммунной системой и тех, кому делали трансплантацию.
Также власти Италии ожидают, что около трех миллионов граждан получат третью дозу вакцины.
Кроме этого, итальянское агентство лекарств AIFA рекомендовало использовать для третьей прививки вакцины компаний Pfizer и Moderna.
Напомним, что ранее итальянское агентство по лекарствам (Aifa) одобрило введение бустерных вакцин от коронавируса. 500 тысяч человек с ослабленным иммунитетом смогут вакцинироваться третьей дозой.
Уже 70% граждан страны в возрасте старше 12 лет получили две дозы вакцины.
В то же время использование препаратов Pfizer и AstraZeneca как бустерные прививки разрешил регулировочный орган Великобритании. Это связано с тем, что со временем эффективность вакцин снижается.
Кому именно будут предлагать бустерные дозы, будет решать Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI).