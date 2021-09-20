В Италии начали проводить вакцинирование третьей дозой от Covid-19

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Прививки делают лицам из группы наибольшего риска

В Италии начали вводить третью дозу вакцины против коронавируса лицам из группы наибольшего риска. Об этом сообщил ANSA.

Как отмечается, к такой группе относят людей с ослабленной иммунной системой и тех, кому делали трансплантацию.

Также власти Италии ожидают, что около трех миллионов граждан получат третью дозу вакцины.

Кроме этого, итальянское агентство лекарств AIFA рекомендовало использовать для третьей прививки вакцины компаний Pfizer и Moderna.

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Напомним, что ранее итальянское агентство по лекарствам (Aifa) одобрило введение бустерных вакцин от коронавируса. 500 тысяч человек с ослабленным иммунитетом смогут вакцинироваться третьей дозой.

Уже 70% граждан страны в возрасте старше 12 лет получили две дозы вакцины.

В то же время использование препаратов Pfizer и AstraZeneca как бустерные прививки разрешил регулировочный орган Великобритании. Это связано с тем, что со временем эффективность вакцин снижается.

Кому именно будут предлагать бустерные дозы, будет решать Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI).