В Италии число бедных резко возросло из-за пандемии COVID-19

Италия Фото из открытых источников

По состоянию на сегодня около 5,6 млн жителей страны живут в нищете

В Италии с начала пандемии коронавирус, резко увеличилось количество бедных. Об этом сообщает DW.

Согласно данным организации Caritas Italia, количество бедных в Италии выросло на один миллион с начала пандемии коронавирус.

Отмечается, что два миллиона бедных семей проживают из более чем 1,3 млн несовершеннолетних. Те, кто до начала пандемии находились на грани бедности сегодня находятся в полной нищете.

Организация, со своей стороны, призывает правительство страны обратить внимание на программы помощи, поскольку большинство итальянцев не получают ее, или же страдают из-за непомерных задолженности.

Напомним, что ранее в Италии начали вводить третью дозу вакцины против коронавируса лицам из группы наибольшего риска. К ней относят людей с ослабленной иммунной системой и тех, кому делали трансплантацию.

Также в мире по состоянию на утро 11 октября зафиксировали 238 652 893 случаи заражения коронавирусом. В частности выявлено 4,8 млн смертей, выздоровели 215,8 млн человек.