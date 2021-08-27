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В Италии бывшего премьер-министра Берлускони госпитализировали в больницу

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони Фото из открытых источников

Его регулярно госпитализируют после заражения коронавирусом

Бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони госпитализировали в миланскую больницу Святого Рафаэля. Об этом сообщила газета Corriere della Sera.

Как отмечается, он был госпитализирован для тщательного клинического обследования.

Известно, что 84-летнего Берлускони регулярно госпитализируют и выписывают из больницы после того, как он заразился коронавирусом в сентябре прошлого года.

В то время политик отмечал, что это был "самый опасный вызов" в его жизни.

Кроме этого, четырехкратный премьер-министр и бизнесмен-миллиардер перенес серьезную операцию на сердце в 2016 году, а также пережил рак простаты.

В последний раз его госпитализировали в мае, когда он провел пять дней в миланской клинике.

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Как сообщалось ранее, бывший глава Совета министров Италии Сильвио Берлускони заболел коронавирусом COVID-19. Перед этим Берлускони посещал остров Сардинию, где встречался с бизнесменом Флавио Бриаторе, у которого также обнаружили коронавирус.

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