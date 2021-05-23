В Италии 9 погибших в результате обрыва кабины на канатной дороге

Фото из открытых источников

В результате аварии пострадали двое детей

На севере Италии в результате обрыва кабины на канатной дороге погибли 9 человек. Об этом пишут ряд итальянских издания Ansa и La Stampa.

Отмечается, что авария произошла на канатной дороге Стреза-Моттароне, что начинается от озера Маджоре, около 13:00 23 мая.

Кабина с людьми оборвалась в одной из самых высоких точек канатной дороги, недалеко от конца маршрута на вершине Моттароне, в лесистой и труднодоступной зоне. На месте работают спасательные службы.

Всего в кабине было 11 пассажиров. По последним сообщениям, пострадало двое детей, их эвакуировали медицинскими вертолетами в Турин.

Указанную канатную дорогу в 2014 году закрывали на капитальное обновление стоимостью четыре миллиона евро, и снова запустили с августа 2016 года.

Во время локдауна она не работала и приняла первых пассажиров 24 апреля. Сообщается, что 23 мая там наблюдался довольно значительный поток людей - в солнечный выходной немало туристов съехались, чтобы посмотреть вид на озеро.

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Напомним, правительство Италии рассматривало вариант отмена карантина для иностранных туристов уже в середине мая этого года.