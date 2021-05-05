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В Испании заявили о задержании украинца, причастного к убийству силовиков на Майдане

Евромайдан, Киев, 2013 Фото из открытых источников

Украинские силовики подали его в международный розыск

Испанская полиция заявила, что задержала украинского гражданина, который якобы подозревается в убийстве двух силовиков в 2013 году во время событий на Майдане. Об этом говорится в сообщении полиции Испании.

В частности, испанские правоохранители утверждают, что задержанный скрывался от полиции и в последнее время жил в хижине в отдаленной сельской местности. 

Арестовали мужчину в городе Пусоль, что в Валенсии, поскольку украинские силовики подали его в международный розыск. 

Полиция Испании сообщила, что начала искать украинца в апреле прошлого года, когда стало известно, что он может находиться в Валенсии. Указывается, что мужчина вроде бы регулярно использовал общественный транспорт и менял свое местонахождение: от Барселоны и Мадрида до Валенсии. 

В заявлении полиции отмечается, что правоохранители установили специальную технику, чтобы обнаружить место нахождения укрытия украинского гражданина. Вскоре его там и арестовали. 

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Ранее сообщалось, что правоохранители вскоре направят в суд дела в отношении организаторов и исполнителей преступлений на Майдане, скрывающихся в России.

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