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В Испании зафиксировали "бразильский" штамм коронавируса

Фото из открытых источников

Болезнь подтвердили у 44-летнего мужчины, прилетевшего в Мадрид 29 января

В Мадриде обнаружили первый случай нового штамма коронавируса, который начал распространяться в Бразилии. Об этом пишет Reuters.

В частности, болезнь подтвердили у 44-летнего мужчины, который прилетел в Мадрид 29 января. 

Первый ПЦР-тест дал отрицательный результат, однако тест на антиген по прибытии оказался положительным. Впоследствии он сделал еще один ПЦР-тест, который на этот раз дал положительный результат. 

В то же время не известно, есть ли еще больные на "бразильский" штамм коронавируса в стране.

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Напомним, ранее в немецкой федеральной земле Гессен обнаружили первый привозной случай мутировавшего коронавируса из Бразилии.

Позже в США подтвердили первый случай нового штамма коронавируса, который начал распространяться в Бразилии.

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