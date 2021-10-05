В Испании утвердили бустерную вакцинацию среди людей в возрасте от 70 лет

Компания по применению бустеров начнется уже в конце октября

Министерство здравоохранения Испании приняло ревакцинацию среди людей старше 70 лет. В стране будут прививать третьей дозой вакцин Pfizer и Moderna. Об этом сообщает The Guardian .

Отмечается, что сегодня, 5 октября, в Испании полный курс вакцинации прошли около 78% населения.

В частности повторная прививка разрешена через шесть месяцев после получения второй дозы препарата.

Компания по применению бустеров начнется уже в конце октября.

Подчеркивается, что в стране разрешена ревакцинация среди лиц больных онко, жителях домов для пожилых лиц и других уязвимых групп.

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Напомним, ранее в Израиле утвердили третью прививку против коронавируса как обязательное. Правительство страны лишило более миллиона граждан COVID-паспортов, став первой страной, которая будет регулировать прививки как доказательство полного иммунитета.

Такое решение властей, заставило десятки тысяч людей поспешить сделать третью прививку вакциной Pfizer.