В Испании разоблачили подпольное производство сигарет: Там эксплуатировали украинцев

12 граждан Украины эксплуатировали в муниципалитете Мансанарес

В Испании ликвидировали масштабное подпольное производство сигарет, на котором эксплуатировали граждан Украины. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Согласно сообщению, выходцы из стран постсоветского пространства, вербовали на нелегальное производство в ЕС жителей Львовской области, которые имеют опыт работы на табачной фабрике.

"Во время операции на Пиренеях провели 125 обысков, обнаружили нелегальное производство, где эксплуатировали украинцев, изъяли сырье и 11,5 млн евро", - отметили пограничники.

В частности, в ходе операции с 22 мая по 16 июля в Испании и Португалии задержали 29 человек, среди которых граждане Испании, Португалии, Болгарии, а также Украины. Во время активных мероприятий изъяли сигареты, сырье и средства для их нелегального производства, а также 7 единиц огнестрельного оружия и технику.

Непосредственно в Испании провели 28 обысков и 27 арестов, изъяли 15 млн сигарет и 50,5 тонн табака. В муниципалитете Мансанарес обнаружили подпольную линию по производству сигарет, на которой нелегально эксплуатировали 12 граждан Украины. Еще одна линия была обнаружена на этапе монтирования.

В Португалии проведено 97 обысков и два аресты, изъято 2 млн сигарет и 6 центнеров сырья.

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Напомним, ранее в Дании разоблачили подпольную табачную фабрику, на которой работали граждане Украины. Действовало незаконное предприятие по изготовлению сигарет в городе Вамдруп. Вероятно, правонарушители создали мощную фабрику.