В Испании пожар уничтожил 400 га природного парка

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Причиной воспаления вероятнее всего является окурок, выброшенный из автомобиля

Пожар на севере Испании уничтожил 400 га природного парка, в результате чего пришлось эвакуировать около 350 человек. Об этом сообщает Figaro.

Пожар возник в пятницу утром в каталонском городе Лланча неподалеку от границы с Францией.

Как предполагают пожарные, причиной возгорания вероятнее всего является окурок, выброшенный из автомобиля.

Сейчас более 200 каталонских пожарных пытаются преодолеть пламя с помощью воздушной поддержке нескольких вертолетов и самолетов-бомбардировщиков", - отмечают в МВД Каталонии. На помощь призваны и французские пожарные.

Несмотря на это, взять под контроль огонь до сих пор не удалось.

"Периметр пожара до сих пор остается нестабильным",- отмечают в МВД Каталонии.

В настоящее время эвакуированы около 350 человек. Это жители нескольких соседних муниципалитетов, а также сотня жителей местного кемпинга.

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