В Испании на онлайн-аукционе продавали меч, которому более 2000 лет

The Guardian

Известно, что меч принадлежал воину-иберийцу

Полиция Испании изъяла Иберийский меч фальката, изготовленный более 2000 лет назад, который продавали на онлайн-аукционе. Об этом сообщает The Guardian.

Как отмечается, на продажу была выставлена коллекция из более 200 предметов, найденных во время раскопок, в частности наконечники стрел, украшения, фрагменты керамики.

"После длительного расследования (...) полиция отследила человека, который выставил меч на продажу. Это был гражданин Испании", - говорится в публикации.

Известно, что меч и другие артефакты конфисковали, а на продавца арестовали по обвинению в нарушении законодательства относительно археологических находок.

Меч принадлежал воину-иберийцу, он был изготовлен между пятым и третьим веком до нашей эры, то есть в доримские времена.

Уникальность находки заключается в том, что фалькаты, как личное оружие, обычно клали в могилу владельца, а лезвие при этом ломали. Этот же меч сохранился в относительно хорошем состоянии, что делает его особенно редким и ценным.

Напомним, ранее в Париже на аукционе Christie'S продали рукопись с расчетами, сделанными физиком Альбертом Эйнштейном, когда он пытался сформулировать свою теорию относительности, за 13 миллионов долларов.