В Испании мужчина убил и съел собственную мать, а еще поделился с собакой

В Испании задержали убийцу-каннибала Spanish Police

Мужчина утверждал, что совершил преступление во время психотического эпизода

В Испании осудили мужчину, который задушил свою мать, а затем расчленил ее тело и съел останки, поделившись с собакой. Об этом сообщает "BBC News Украина".

Согласно сообщению, 28-летний Альберто Санчес Гомес проведет в тюрьме 15 лет за убийство и еще 5 месяцев – за осквернение трупа. Также ему придется выплатить 60 тыс. евро компенсации своему брату.

Известно, что убийцу разоблачили в феврале 2019 года после того, как друг выразил беспокойство относительно благосостояния Марии Соледад Гомес, которой было за 60 лет.

Как отмечается, во время судебного разбирательства установили, что мужчина, которому на момент совершения преступления было 26 лет, задушил свою мать во время ссоры, а затем расчленил ее и съел части тела женщины в течение следующих двух недель, часть из которых отдал собаке.

Известно, что суд отклонил аргументы Санчеса о том, что во время убийства он переживал психотический эпизод.

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Напомним, ранее в Днепропетровской области правоохранители задержали 33-летнего мужчину, который из мести убил 8-летнего мальчика.