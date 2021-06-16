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В Испании мужчина убил и съел собственную мать, а еще поделился с собакой

В Испании задержали убийцу-каннибала Spanish Police

Мужчина утверждал, что совершил преступление во время психотического эпизода

В Испании осудили мужчину, который задушил свою мать, а затем расчленил ее тело и съел останки, поделившись с собакой. Об этом сообщает "BBC News Украина".

Согласно сообщению, 28-летний Альберто Санчес Гомес проведет в тюрьме 15 лет за убийство и еще 5 месяцев – за осквернение трупа. Также ему придется выплатить 60 тыс. евро компенсации своему брату.

Известно, что убийцу разоблачили в феврале 2019 года после того, как друг выразил беспокойство относительно благосостояния Марии Соледад Гомес, которой было за 60 лет.

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Как отмечается, во время судебного разбирательства установили, что мужчина, которому на момент совершения преступления было 26 лет, задушил свою мать во время ссоры, а затем расчленил ее и съел части тела женщины в течение следующих двух недель, часть из которых отдал собаке.

Известно, что суд отклонил аргументы Санчеса о том, что во время убийства он переживал психотический эпизод.

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Напомним, ранее в Днепропетровской области правоохранители задержали 33-летнего мужчину, который из мести убил 8-летнего мальчика.

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