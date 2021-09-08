В Испании католический епископ отказался от сана: Влюбился в автора эротических романов

В Испании католический епископ Ксавье Новель отказался от сана. Римско-католическая церковь объяснила это исключительно личными причинами, не вдаваясь в подробности. Сейчас в испанских СМИ выяснилось, что он влюбился в женщину, которая пишет эротическую прозу с сатанинскими мотивами. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что такое решение Новель принял месяц назад.

Отмечается, что в 2010 году 41-летний Новель стал самым молодым епископом в Испании в городке Солсона на северо-востоке Каталонии.

Он поддерживал противоречивую "терапию" для геев и проводил акты экзорцизма.

Его считали молодой звездой испанской католической церкви, поэтому решение священнослужителя уйти в отставку с разрешения Ватикана стало неожиданностью.

Говорят, что он несколько раз встречался с представителями Ватикана, а также с самим Папой.

В частности Ксавье Новель придерживался традиционных взглядов в отношении абортов, но его резкие высказывания о гомосексуальности и откровенная поддержка независимости Каталонии были противоречивыми.

Кроме этого, шоком стало, когда издание Religión Digital сообщил, что он влюбился в разведенную Сильвию Кабаллол, психолога и автора эротической прозы.

Подчеркивается, что книги Кабаллол имеют названия, вроде "Ад желаний Габриэля", она также написала трилогию "Амнезия".

В аннотации к одному из ее произведений читателю обещают путешествие, полное садизма, безумия и страсти, а также борьбу между добром и злом, Богом и сатаной, которое обещает поколебать ценности и религиозные убеждения читателя.

На данный момент ни бывший епископ, ни автор не комментировали материал, хотя Digital Religion процитировала слова мужчины: "Я влюбился и хочу делать все должным образом".

Епархия подчеркнула, что "подтверждать эту историю или нет – исключительно личное дело его самого".

Этот случай вновь поднял вопрос целибата в католической церкви.

В предыдущих интервью Ксавье Новель признался, что в юности он влюбился в 18-летнюю девушку и хотел жениться и иметь детей прежде чем решиться на другой путь.

Стремительные перемены в его жизни вызвали недовольство в церкви.

В частности Доминиканская монахиня Лусия Карам заявила, что он "с ума сошел".

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