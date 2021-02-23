В Испании хотят штрафовать людей за отказ от вакцинации

Вакцинация Иллюстративное фото

Сумма штрафов может достигать 60 тысяч евро

В Испании в регионе Галисия планируют сделать обязательной вакцинацию против коронавируса, а в случае отказа от прививки людей могут штрафовать на сумму до 60 тысяч евро. Об этом сообщает The Local.

По словам главы региона Галисия Альберто Нуньес Фейо, его правительство работает над принятием соответствующего законопроекта еще с ноября 2020 года.

Новости по теме: В Испании зафиксировали "бразильский" штамм коронавируса

Чиновники рассчитывают, что документ будет одобрен большинством регионального парламента. В итоге граждан, отказавшихся делать прививки, смогут законно оштрафовать на сумму от тысячи до трех тысяч евро. Если же отказ от вакцины может представлять риск или серьезный вред для здоровья населения, размер штрафа будет составлять от 3 до 60 тысяч евро. Такое наказание могут применить, если человек, отказавшийся от прививки, окажется зараженным коронавирусом.

Новости по теме: В Испании произошла вспышка коронавируса после прививки вакциной Pfizer, семь человек умерли

При этом ВОЗ подчеркивает необходимость добровольной вакцинации от коронавірусної инфекции COVID-19 и выступает против принуждения людей.

Напомним, ранее Испания заявила о поддержке инициативы введения "паспортов вакцинации" в Европейском Союзе. Однако, правительства ряда других стран выступили против такого решения.