В Испании арестовали мужчину, который умышленно заразил 22 человека коронавирусом

Он ходил по офису, снимал маску, кашлял и говорил коллегам, что хочет их заразить

Согласно сообщению, 40-летний мужчина продолжал ходить на работу и в тренажерный зал, несмотря на кашель и температуру более 40° C. Он ходил по офису, снимал маску, кашлял и говорил коллегам, что хочет их заразить.

Позже пять его коллег и три человека из спортзала, получили положительные результаты теста на коронавирус. Всего же он, предположительно, умышленно заразил 22 человека.

"Однажды мужчина сделал ПЦР-тест, но на следующий день пошел на работу и в тренажерный зал, пока ждал результаты. Когда он получил положительные результаты теста, коллеги начали бить тревогу. Расследование инцидента проводили с конца января", - отметили в испанской полиции.

К слову, никто из зараженных людей не имел тяжелого течения болезни.

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