В Исландии сегодня проходят парламентские выборы

Альтинг, парламент Исландии Фото из открытых источников

В этом году результат голосования может повлечь политическую нестабильность в стране

В Исландии сегодня, 25 сентября, проходят парламентские выборы. Как отмечается, в этом году их результат может повлечь политическую нестабильность в стране. Об этом сообщает Reuters.

Согласно сообщению, действующая правительственная коалиция, возглавляемая движением лево-зеленых премьер-министра Катрин Якобсдоттир, получила свой мандат, обещая обеспечить стабильность после того, как исландцы пять раз голосовали на выборах с 2007 по 2017 год.

В 2017 году лево-зеленые, которые называют себя "радикальной левой партией", объединились с неожиданными партнерами – пробизнесовой Партией независимости и правоцентристской Прогрессивной партией, что вызвало гнев некоторых представителей партии.

Хотя Якобсдоттир остается популярной, опросы показывают, что ее партия потеряет поддержку, знаменуя конец ее коалиции. Поддержка Партии независимости, крупнейшей партии Исландии, также уменьшается, но результаты выборов могут оказать экс-премьер-министру Бьярни Бенедиктсону мандат для формирования нового правительства.

Раздробленный политический ландшафт затруднит формирование нового правительства, но Якобсдоттир может стремиться к коалиции с другими левыми партиями, которые, как показывают опросы общественности, имеют поддержку.

К слову, по данным опросов, в парламент Исландии может попасть 9 партий из 10, что участвуют в гонках.

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Напомним, ранее Европейский Союз не признал выборы в Государственную думу России и местные выборы во временно оккупированном Крыму. В частности, Брюссель призывает Москву отказаться от незаконной оккупации полуострова. ЕС остается непоколебимым в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

Позже, Верховная Рада Украины приняла проект постановления №6078 "О Заявлении Верховной Рады Украины относительно нелегитимности выборов депутатов Государственной Думы Российской Федерации 2021 года". Соответствующее решение поддержали 322 народных депутата.