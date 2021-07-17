В Ирландии впервые заметили редкого стервятника

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Это единственный вид грифов, который перелетает на дальние расстояния

Редкий египетский стервятник был замечен в небе над населенным пунктом Данфанаги, что стало первым случаем появления этого вида птиц на острове Ирландия. Об этом сообщает ВВС.

Орнитологи предполагают, что замеченный стервятник является той самой птицей, которую видели на островах Силли в июне.

С 2007 года египетский стервятник, или гриф, находится под угрозой исчезновения.

Это единственный вид грифов, который перелетает на дальние расстояния.

Ранее сообщалось, что в Запорожье на территории Национального заповедника "Хортица" зафиксировали появление нового вида редкой птицы синьги.