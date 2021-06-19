В Иране разбился вертолет, перевозивший урны с избирательных участков

В результате инцидента погиб пассажир вертолета, который был одним из охранников бюллетеней

На юго-западе Ирана разбился вертолет, перевозивший урны для голосования после президентских выборов в стране. Об этом сообщает государственное иранское агенство IRNA.

Согласно сообщению, в результате инцидента погиб пассажир вертолета, который был одним из охранников бюллетеней. Еще несколько человек получили ранения. Все раненые доставлены в больницу, но некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Точная причина аварии расследуется, но по предварительным данным, авария произошла из-за падения давления в двигателе вертолета, который совершил вынужденную посадку в сложной местности.

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Напомним, в Иране вчера, 18 июня, состоялись выборы президента. Согласно предварительным результатам, объявленным Министерством внутренних дел, лидирует Сейед Ибрагим Раиси, набравший уже 17,8 млн голосов. Следующим идет Мохсен Резаи с 3,3 млн голосов.