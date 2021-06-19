В Иране прошли президентские выборы: С большим отрывом побеждает Ибрагим Раисе

Раисе лидирует с 17,8 млн голосов, на втором месте Мохсен Резаи с 3,3 млн голосов

В Иране вчера, 18 июня, состоялись выборы президента. Согласно предварительным результатам, объявленным Министерством внутренних дел, лидирует Сейед Ибрагим Раисе. Об этом сообщает Mehr News Agency .

Как отмечается, кандидат лидирует с 17,8 млн голосов. Следующими идут Мохсен Резаи с 3,3 млн голосов, Абдольнасер Хэммати - с 2,4 млн голосов и Газизаде - с 1 млн голосов.

По данным министерства, всего в президентских выборах приняли участие 28,6 млн человек.

В свою очередь, действующий президент Ирана Хасан Рухани уже встретился с Раиси и поздравил с победой.

Справка:

Сейед Ибрагим Раиси родился 14 декабря 1960 года в иранском городе Мешхеде. В 1980 году он получил религиозное образование и начал строить свою карьеру в новой правовой системе, которая наступила после Исламской революции.

В 1985 году переехал жить в Тегеран, где был назначен на должность заместителя прокурора города.

В 1988 году участвовал в организации казни противников режима, в том числе и членов Организации моджахедов иранского народа.

С 1989 по 1994 год занимал должность прокурора Тегерана. В 1994 году его повысили до начальника Генеральной инспекции Ирана.

В 2004 году Ибрагим Раиси был назначен заместителем прокурора Ирана.

В 2005 году президент Махмуд Ахмадинежад предложил Раиси пост министра безопасности, но тот отказался.

В августе 2014 года Ибрагим Раиси стал генеральным прокурором Ирана. В марте 2016 года он ушел в отставку с этого поста и возглавил один из богатейших фондов исламского мира Астан-и Кудс Разави.

В мае 2017 года стал кандидатом на пост президента Ирана, но проиграл действующему президенту Хасану Рухани.

Мужчина известен своей антизападной риторикой и считается близким к Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи.

Два года назад США добавили Раиси в список санкций.

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Напомним, 6 июня в Перу состоялись президентские выборы. После подсчета всех голосов кандидат от социалистов, школьный учитель Педро Кастильё с небольшим отрывом опередил свою консервативную соперницу Кейко Фухимори. Он получил 50,125%, а его ближайшая конкурентка - 49,875%.