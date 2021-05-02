В Иране произошел пожар на химзаводе, есть пострадавшие

Двое пожарных получили серьезные ранения, а пожарная машина полностью сгорела

Согласно сообщению, химический завод "Моваледан", на котором сегодня, 2 мая, произошел пожар, находится в окрестностях Кума, одного из известных религиозных центров Ирана. Пожарным удалось предотвратить попадание огня в баки со спиртом, однако несколько взрывов все же произошло.

В результате инцидента, двое пожарных получили ранения, один из них - в критическом состоянии.

Официальных комментариев по поводу случившегося пока нет.

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Напомним, 29 апреля Mesko S.A. в городе Скаржиско-Каменна взорвалась ракета. В результате взрыва ракеты женщина, работающая на производственной линии, получила ожоги лица и дыхательных путей.