В Иране нашли "триумфальную арку" завоевателя Вавилона. Фото

Археологи зашли ворота персидского царя Кира Великого, построенные в VI веке до нашей эры sedayemiras.ir

Ворота были украшены цветными кирпичами с изображениями мифических крылатых животных

В Иране на окраинах города Персеполис археологи отыскали монументальные ворота "Пардис Парсе" с цветными кирпичами, на которых изображены фрагменты мифических крылатых животных. Об этом сообщает Sedayemiras.

По данным исследователей, ворота были возведены в честь завоевания Вавилона после 539 года до нашей эры войском Кира Великого.

Строение имеет вид прямоугольного здания с размерами каждой стороны примерно 40 метров по оси север-юг и 30 метров по оси восток-запад. Толщина стен составляла примерно 10-12 метров. Коммуникационную ось ворот нашли в 360 метрах к югу от них, где находится дворец размером 55 на 60 метров.

Археологи зашли ворота персидского царя Кира Великого, построенные в VI веке до нашей эры Фото: sedayemiras.ir Археологи зашли ворота персидского царя Кира Великого, построенные в VI веке до нашей эры Фото: sedayemiras.ir Археологи зашли ворота персидского царя Кира Великого, построенные в VI веке до нашей эры Фото: sedayemiras.ir

Отмечается, что территория между воротами кирпичного кургана и недавно обнаруженного дворца была покрыта кампусами. Сейчас они являются частью водопроводных сооружений кампуса на этом месте. Это свидетельствует о существовании системы водоснабжения в этой области.

Также исследователи установили, что внешний корпус и коридор ворот части города Парсех были украшены цветным глазированным кирпичом.

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"Нижние части и цоколь стен были украшены изображениями лотоса, а фасад - разными цветными панно с изображениями мифических животных и символами верований древних иранцев, эламитов и месопотамцев", - сообщил иранский археолог Алирези Аскари-Чаруди.

Однако, после ахеменидского периода здание превратилось в насыпь из земли. Сейчас здешние жители называют ее кирпичным холмом.

Напомним, недавно на археологическом участке Шихан в Асуане на юге Египта исследователи нашли остатки римского форта, в том числе церковь ранней коптской эпохи и остатки храма периода Птолемея.