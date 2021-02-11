В Иране нашли "триумфальную арку" завоевателя Вавилона. Фото
Ворота были украшены цветными кирпичами с изображениями мифических крылатых животных
В Иране на окраинах города Персеполис археологи отыскали монументальные ворота "Пардис Парсе" с цветными кирпичами, на которых изображены фрагменты мифических крылатых животных. Об этом сообщает Sedayemiras.
По данным исследователей, ворота были возведены в честь завоевания Вавилона после 539 года до нашей эры войском Кира Великого.
Строение имеет вид прямоугольного здания с размерами каждой стороны примерно 40 метров по оси север-юг и 30 метров по оси восток-запад. Толщина стен составляла примерно 10-12 метров. Коммуникационную ось ворот нашли в 360 метрах к югу от них, где находится дворец размером 55 на 60 метров.
Отмечается, что территория между воротами кирпичного кургана и недавно обнаруженного дворца была покрыта кампусами. Сейчас они являются частью водопроводных сооружений кампуса на этом месте. Это свидетельствует о существовании системы водоснабжения в этой области.
Также исследователи установили, что внешний корпус и коридор ворот части города Парсех были украшены цветным глазированным кирпичом.
"Нижние части и цоколь стен были украшены изображениями лотоса, а фасад - разными цветными панно с изображениями мифических животных и символами верований древних иранцев, эламитов и месопотамцев", - сообщил иранский археолог Алирези Аскари-Чаруди.
Однако, после ахеменидского периода здание превратилось в насыпь из земли. Сейчас здешние жители называют ее кирпичным холмом.
Напомним, недавно на археологическом участке Шихан в Асуане на юге Египта исследователи нашли остатки римского форта, в том числе церковь ранней коптской эпохи и остатки храма периода Птолемея.