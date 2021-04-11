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В Иране на заводе по обогащению урана произошло ЧП, власти заявили о теракте

Фото из открытых источников

 Тегеран призвал мировое сообщество противостоять "ядерному терроризму"

На ключевом объекте ядерной программы Ирана — заводе по обогащению урана в Натанзе — произошел сбой в работе электросети, сообщает Reuters.

Как отмечается, вскоре после инцидента власти страны объявили, что пострадавших нет и утечки опасных веществ не произошло. Однако, других подробностей чрезвычайного происшествия не раскрыли.

Спустя несколько часов после сообщения об аварии вице-президент Ирана по атомной энергетике Али Акбар Салехи заявил, что произошедшее на заводе по обогащению урана — "террористический акт".

Он призвал мировое сообщество и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) противостоять "ядерному терроризму" и подчеркнул, что Тегеран оставляет за собой право принять соответствующие меры в ответ на подобные действия.

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Стоит отметить, что авария Натанзе произошла через день после того, как Иран объявил о вводе в строй новых усовершенствованных центрифуг по обогащению урана.

Напомним, страна настаивает на сугубо мирном характере своей ядерной программы, но ряд государств подозревает, что Тегеран обогащает уран для создания атомной бомбы.

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