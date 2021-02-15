В Ираке завили о первых случаях "британского" штамма COVID-19

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Из-за этого в стране ужесточают карантинные ограничения

Власти Ирака заявили, что в стране выявили первые случаи заражения "британской" мутацией коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Daily Mail.

"К сожалению, правительственные лаборатории выявили генетические мутации штамма COVID-19, обнаружив ее новый быстро распространяемый штамм в Ираке", - заявил министр Хасан аль-Тамими, имея в виду мутации, которую впервые диагностировали в Великобритании.

По словам чиновника, мутацию также обнаружили у нескольких иракских детей, однако не назвал общее количество заболевших людей.

Как отмечается, в понедельник в стране заявили о более 2700 новых случаев COVID-19, что является рекордом с начала года.

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Такая напряженная ситуация побудила власти повторно ввести ряд карантинных мероприятий до 8 марта. Так ношение масок будет обязательным в общественных местах, а нарушителям грозит штраф размером 25 тыс. иракских динаров (17 долларов).

Кроме этого, с четверга будет действовать комендантский час с 20:00 до 5:00, а в пятницу, субботу и воскресенье гражданам придется придерживаться полного локдауна. Все ограничения будут действовать даже на период визита в Ирак Папы Римского.

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Напомним, Папа Римский Франциск планирует посетить Ирак 5-8 марта 2021 года, это станет его первым путешествием после продолжительного пребывания в Ватикане.