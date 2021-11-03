В Instagram произошел масштабный сбой: Приложение не работает в некоторых странах

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С проблемой столкнулись пользователи Европы, США, Бразилии и Индии

Instagram прекратил работать в некоторых странах. Пользователи жалуются на проблемы с приложением и сайтом. Об этом сообщил Downdetector.

Как отмечается, сейчас больше всего люди жалуются на работу приложения, вебсайта и отсутствие связи с сервером.

При этом с проблемами столкнулись пользователи некоторых стран: Западной Европы, западной и восточной части США, Бразилии и Индии.

Downdetector

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Напомним, что ранее, 20 октября, пользователи социальной сети Instagram начали жаловаться на проблемы с работой сервиса.

В частности жалобы были на работу приложения, а также на проблемы с загрузкой фотографий и stories. Больше всего пользователей столкнулось с проблемой в Соединенных Штатах.

Кроме этого, в Узбекистане государственный регулятор ограничил доступ к мессенджеру Telegram и социальным сетям Facebook, Instagram, "Одноклассники" и YouTube.

Такое решение было принято из-за того, что вышеперечисленные социальные сети "хранят и обрабатывают персональные данных узбекистанцев за пределами Узбекистана".

Также в этом перечне уже есть TikTok, Twitter, "ВКонтакте" и Skype.