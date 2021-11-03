В Instagram произошел масштабный сбой: Приложение не работает в некоторых странах
С проблемой столкнулись пользователи Европы, США, Бразилии и Индии
Instagram прекратил работать в некоторых странах. Пользователи жалуются на проблемы с приложением и сайтом. Об этом сообщил Downdetector.
Как отмечается, сейчас больше всего люди жалуются на работу приложения, вебсайта и отсутствие связи с сервером.
При этом с проблемами столкнулись пользователи некоторых стран: Западной Европы, западной и восточной части США, Бразилии и Индии.
Напомним, что ранее, 20 октября, пользователи социальной сети Instagram начали жаловаться на проблемы с работой сервиса.
В частности жалобы были на работу приложения, а также на проблемы с загрузкой фотографий и stories. Больше всего пользователей столкнулось с проблемой в Соединенных Штатах.
Кроме этого, в Узбекистане государственный регулятор ограничил доступ к мессенджеру Telegram и социальным сетям Facebook, Instagram, "Одноклассники" и YouTube.
Такое решение было принято из-за того, что вышеперечисленные социальные сети "хранят и обрабатывают персональные данных узбекистанцев за пределами Узбекистана".
Также в этом перечне уже есть TikTok, Twitter, "ВКонтакте" и Skype.