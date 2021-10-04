В Индонезии открыли музей из пластика

Его создали в течение трех месяцев из более 10 тысяч пластиковых отходов

В Индонезии экологи создали из пластика, чтобы убедить людей пересмотреть свои привычки и отказаться от одноразовых пакетов и бутылок. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, музей расположен в городе Гресик, в индонезийской провинции Восточная Ява. Его создали в течение трех месяцев из более 10 тысяч пластиковых отходов: бутылок, пакетов и соломинок, которые собрали в загрязненных реках и на пляжах.

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Центральный элемент музея — статуя богини процветания “Деви Шри”, длинную юбку которой сделано из одноразовых пластиковых предметов домашнего обихода.

“Мы хотим проинформировать людей, чтобы остановить использование одноразового пластика. Пластмассу очень трудно перерабатывать. С сегодняшнего дня мы должны остановить потребление одноразового пластика, потому что он загрязняет наш океан, который также является нашим источником пищи”, — отметил основатель музея Приги Арисанди.

Известно, что проблема чрезмерного употребления пластика очень распространена в Индонезии, которая занимает второе место после Китая по количеству пластмассы в море. Вместе с Филиппинами и Вьетнамом на эти четыре страны приходится более половины мирового пластика.

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Напомним, исследователи в Китае разработали новый вид пластмассы, который разрушается всего за неделю под воздействием солнечного света и кислорода, что, по их мнению, поможет создать электронику, которую легче утилизировать.