В Индийском океане обнаружили древний подводный вулкан, похожий на глаз Саурона

В Индийском океане обнаружили вулкан похожий на глаз Саурона SienceAlert

Сначала ученые заметили подводную гору в 280 км к юго-востоку от острова Рождества

Исследователи с австралийского судна RV Investigator обнаружили в Индийском океане древний подводный вулкан, похожий на глаз Саурона из трилогии Властелин колец. Об этом сообщает SienceAlert.

Отмечается, что он был обнаружен многолучевым сонаром на глубине 3100 метров.

Сначала ученые заметили подводную гору в 280 км к юго-востоку от острова Рождества.

"Этот вулкан появился на наших экранах в виде гигантской впадины овальной формы, которая называется кальдерой размером 6,2 км на 4,8 км в поперечнике.

Он окружен ободком высотой 300 м (который напоминает веки Саурона) и имеет в центре конусообразную вершину высотой 300 м (зрачок)", — рассказал Тим о'хара, старший куратор отдела морских беспозвоночных в Музее Виктории, участник путешествия.

Он подчеркнул, что кальдера образуется при обрушении вулкана. Расплавленная магма у основания вулкана смещается вверх, оставляя пустые камеры. Затем тонкая твердая корка на поверхности купола разрушается, образуя большое кратероподібну структуру.

Одна хорошо известная кальдера находится в Кракатау в Индонезии, которая взорвалась в 1883 году, убив десятки тысяч людей и оставив лишь кусочки горного края, видимые над волнами.

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К 1927 году в ее центре вырос небольшой вулкан Анак Кракатау ("дитя Кракатау").

Отмечается, что в то же время, люди могут не знать об извержениях вулканов, когда они происходят глубоко под океаном.

Один из немногих контрольных признаков — это наличие плотов с легкой пемзы, плавающих на поверхности моря после того, как их выбросило из подводного вулкана.

"Наш вулканический" глаз Саурона " был не одинок. Дальнейшее картирование на юг выявило небольшую морскую гору, покрытую многочисленными вулканическими конусами, а еще южнее была большая подводная гора с плоской вершиной.

Следуя нашей теме из Властелина колец, мы назвали их Барад-дур ("Темная крепость") и Ered Lithui ("Пепельные горы") соответственно", — вспоминает Тим о'хара.

Отмечается, что Око Саурона, Барад-дур и Ered Lithui является частью группы подводных гор Карма, возраст которых, по ранее оценкам геологов, превышает 100 миллионов лет.

Они образовались рядом с древним морским хребтом с тех времен, когда Австралия находилась гораздо южнее, недалеко от Антарктиды.

Плоская вершина Ереду Лету образовалась в результате волновой эрозии, когда подводная гора выступала над поверхностью моря, прежде чем тяжелая подводная гора медленно погрузилась обратно в мягкое морское дно.

Вершина Эреду лета сейчас находится на 2,6 км ниже уровня моря.

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Напомним, ранее на Сицилии в очередной раз проснулся вулкан Этна. Облако пепла с самого высокого вулкана Европы было видно на высоте в шесть километров вблизи катании. Также было зафиксировано извержение лавы.