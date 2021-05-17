В Индии выпустили новый препарат для лечения коронавируса

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Он должен использоваться для оказания экстренной медицинской помощи

В Индии выпустили первую партию нового препарата для лечения коронавирусной болезни - 2-дезокси-D-глюкоза (2-DG). Об этом сообщает агентство Синьхуан".

Как отмечается, его разработали ученые из Института ядерной медицины и смежных наук (INMAS) совместно с лабораторией организации оборонных исследований и разработок (DRDO) и индийской фармацевтической компанией Д Reddy's Laboratories.

При этом добавляется, что первая партия лекарств 2-DG уже была передана Министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом министру здравоохранения Харшу Вардхану в Нью-Дели.

Стало известно, что препарат прошел одобрение от Генерального контролера по лекарственным средствам Индии для экстренного использования.

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Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения переквалифицировала "индийский" вариант коронавируса B.1.617 с тройной мутацией в "вариант беспокойства", несущий глобальный риск для здоровья. В ВОЗ также отметили необходимость большего количества исследований.